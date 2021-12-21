Мурашко назвал характерные симптомы для штамма COVID-19 «омикрон»

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Повышенная температура тела или субфебрильная лихорадка, першение в горле и боли в мышцах схожи с симптоматикой гриппа. Однако такие признаки характерны и для нового агрессивного штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 21 декабря, во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

— Мы видим, что в клинической картине «омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень схожи с течением гриппа, — цитирует ТАСС слова главы ведомства.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

16 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в России было зафиксировано 25 случаев инфицирования «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции. Теперь к этим заболевшим добавилось еще пять.

По данным на 16:00 21 декабря, число заболевших новым вариантом COVID-19 в РФ достигло 41.