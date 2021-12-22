Исследование выявило самый популярный мессенджер в России

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В России в 2021 году самым быстрорастущим мессенджером стал Telegram. Отмечается, что его популярность обусловлена тем, что он также является источником информационного контента. Исследование было проведено компанией «Мегафон».

Известно, что за год объем интернет-трафика в сервисе значительно вырос. В 2021 году он увеличился более чем в два раза.

— Telegram впервые оказался в лидерах в 50 регионах страны, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае и Чувашии мессенджер опережает WhatsАpp, — отмечает компания, передает РИА Новости.

Однако первое место в России все еще занимает мессенджер WhatsApp. Исследование показало, что доля трафика в сервисе составляет почти 50 процентов, но за текущий год она сократилась почти на четверть. Telegram же наоборот вырос на четверть и занимает 44 процента трафика. При сохранении подобной динамики в начале следующего года Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в России.

18 ноября предприниматель Павел Дуров рассказал, что мессенджер Telegram намерен делиться доходами от рекламных сообщений с администраторами каналов. Реклама в настоящее время находится в тестовом режиме и доступна не всем, уточнил он.

После ее запуска и покрытия основных расходов компания намерена делиться доходами, потому что это справедливо, подчеркнул бизнесмен. Некоторые администраторы каналов, по его словам, уже размещали рекламу в виде обычных сообщений. Новый формат позволит удобно продвигать каналы и ботов, заключил Дуров.