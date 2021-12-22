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Самая бюджетная квартира в столице продается без санузла за 2,5 миллиона рублей

Виктория Сикерина

Город
Самая бюджетная квартира в столице продается без санузла за 2,5 миллиона рублей
Фото: freepik.com
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Нижегородская Карта всех событий

Самую недорогую жилплощадь в Москве можно приобрести без санузла на вторичном рынке за 2,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в сервисе «Авито Недвижимость» в среду, 22 декабря.

Площадь указанной квартиры составляет 10 квадратных метров. Она расположена на первом этаже 12-этажного жилого дома 1983 года постройки недалеко от станции метро «Нижегородская» в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) города.

— На сегодняшний день в выставленной на продажу квартире нет туалета. Продавец обещает организовать его при выходе на сделку, — отметили исследователи.

Также в столице можно приобрести квартиру площадью чуть больше 13 «квадратов» в районе станции метро «Стахановская» за 2,8 миллиона рублей.

На третьем месте по дешевизне оказалась жилплощадь за 2,85 миллиона рублей в транспортной доступности от станции метро «Филатов Луг». Площадь квартиры составляет 15 квадратных метров, пишет РИА Новости Недвижимость.

В конце ноября сообщалось, что самое экономичное жилье на вторичном рынке столицы, а именно квартиры в районе Некрасовка, за год подорожали на 26,7 процента. При этом квадратный метр в районе Бирюлево Западное за год подорожал на 30 процентов, в Бирюлеве Восточном — на 27,7 процента, в Южном Бутове — на 26,3 процента, а в районе Выхино-Жулебино — на 20,6 процента.

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