Фото: Пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы

Галерея дизайнерских елок открылась на Кузнецком мосту в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщил руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

В этом году «Путешествие в Рождество» проходит в 27 местах Москвы с 10 декабря по 9 января. Граждане смогут посетить 18 бесплатных катков и одну площадку для керлинга, а также галерею дизайнерских елок.

Немерюк уточнил, что в этот раз основная тематика — «Елки больших городов. Новогодние традиции». Посетители выставки смогут мысленно побывать в Париже, Мадриде, Нью-Йорке, Лиссабоне, Сеуле, Копенгагене, Пекине и других мегаполисах мира. В украшении 15 елок приняли участие знаменитые дизайнеры, медиаперсоны, артисты балета и музыканты.

Например, лауреат премии «Грэмми» Юрий Башмет и пианист, композитор-неоклассик Виктор Осадчий вместе передали красоту старинных зданий и музыкальные традиции Вены, а сеульская елка артиста Егора Крида и дизайнера Polina Nomore олицетворяет передовые технологии корейской столицы.

На выставке есть и елка, «вдохновленная» российской столицей. Дизайнер Яна Расковалова передала городской ритм Москвы, представив МКАД и ТТК в виде елочных игрушек. Звезда Спасской башни будет красоваться на верхушке дерева, добавил Немерюк.

Глава департамента торговли и услуг города попросил горожан соблюдать на фестивале социальную дистанцию и обязательно надевать маски.

Рождественская ярмарка также пройдет в Библиотеке иностранной литературы. Гостей ждут книжные и сувенирные лавки, пряные напитки и сладости, лотерея, новогодний квест и рождественская викторина «Щелкунчик, Герда, Санта-Клаус и другие».