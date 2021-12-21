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Рождественская ярмарка пройдет в Библиотеке иностранной литературы

Ольга Маркова

Сюжет: 

Новый год — 2022
Развлечения
Рождественская ярмарка пройдет в Библиотеке иностранной литературы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Николоямская улица, 1 Карта всех событий

Библиотека иностранной литературы 25 декабря приглашает горожан на Рождественскую ярмарку. Гостей ждут книжные и сувенирные лавки, пряные напитки и сладости, лотерея, новогодний квест и рождественская викторина «Щелкунчик, Герда, Санта-Клаус и другие».

Посетители познакомятся с рождественскими традициями в Польше на польском и русском языках и узнают о традициях итальянского Рождества. В путешествии в заснеженную Англию составит компанию Чарльз Диккенс и его «Рождественская песнь», о которой поговорят на мастер-классе от академии «Рудомино».

В программе есть мероприятия и для самых маленьких читателей «Иностранки». В Большом зале для детей пройдет новогодняя елка «В библиотеке Деда Мороза: Волшебная история снежных эльфов, случившаяся под Рождество». А в Книжном клубе ребята младшего школьного возраста из цветной бумаги, картона и фетра смогут сделать Медвежонка Паддингтона, героя книг британского писателя Майкла Бонда.

В атмосферу теплых семейных вечеров можно будет погрузиться на лекции в Научном зале имени В. В. Иванова. А вспомнить детские впечатления от сказочных книжных иллюстраций Гофмана, Андерсона или Диккенса — на экскурсии по выставке во Вселенной Гутенберга.

Завершит праздник большой рождественский концерт Sounds of Christmas, где прозвучат классические и народные композиции, колядки, госпелы и рождественские песни на разных языках.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба библиотеки.

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