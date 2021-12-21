Рождественская ярмарка пройдет в Библиотеке иностранной литературы
Сюжет:Новый год — 2022
Библиотека иностранной литературы 25 декабря приглашает горожан на Рождественскую ярмарку. Гостей ждут книжные и сувенирные лавки, пряные напитки и сладости, лотерея, новогодний квест и рождественская викторина «Щелкунчик, Герда, Санта-Клаус и другие».
Посетители познакомятся с рождественскими традициями в Польше на польском и русском языках и узнают о традициях итальянского Рождества. В путешествии в заснеженную Англию составит компанию Чарльз Диккенс и его «Рождественская песнь», о которой поговорят на мастер-классе от академии «Рудомино».
В программе есть мероприятия и для самых маленьких читателей «Иностранки». В Большом зале для детей пройдет новогодняя елка «В библиотеке Деда Мороза: Волшебная история снежных эльфов, случившаяся под Рождество». А в Книжном клубе ребята младшего школьного возраста из цветной бумаги, картона и фетра смогут сделать Медвежонка Паддингтона, героя книг британского писателя Майкла Бонда.
В атмосферу теплых семейных вечеров можно будет погрузиться на лекции в Научном зале имени В. В. Иванова. А вспомнить детские впечатления от сказочных книжных иллюстраций Гофмана, Андерсона или Диккенса — на экскурсии по выставке во Вселенной Гутенберга.
Завершит праздник большой рождественский концерт Sounds of Christmas, где прозвучат классические и народные композиции, колядки, госпелы и рождественские песни на разных языках.
Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба библиотеки.