Наталья Сергунина: Московским кафе с привитыми сотрудниками выплатили компенсации за ЖКХ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Первые 15 городских ресторанов и кафе, где 60 или более процентов сотрудников привились от коронавируса, получили компенсацию затрат на оплату ЖКХ за третий квартал. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 22 декабря.

— В общей сложности им выделено 3,6 миллиона рублей. Среди тех, кто может воспользоваться этой мерой поддержки со стороны правительства Москвы, и совсем небольшие, и крупные сетевые заведения общественного питания, — рассказала заммэра.

Прием заявок, как она уточнила, продлится до 29 декабря. Выплаты позволяют полностью возместить затраты на коммунальные услуги за третий квартал.

Сумма поддержки составляет от 30 тысяч до почти одного миллиона рублей. Ее размер равен сумме подтвержденных расходов на оплату ЖКХ с июля по сентябрь. Подать заявку на выплату можно на портале i.moscow.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что столичные бизнесмены определят приоритетные выставки для участия при поддержке Москвы в 2022 году. Соответствующее голосование стартовало на портале Московского экспортного центра.