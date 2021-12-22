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Порядок подачи заявлений на получение грантов и субсидий упростили в столице

Виктория Сикерина

Город
Порядок подачи заявлений на получение грантов и субсидий упростили в столице
Фото: Pexels

Порядок подачи заявлений на получение грантов и субсидий упростили на порте Московского инновационного кластера. Об этом сообщил министр Правительства столицы и руководитель городского Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в среду, 22 декабря.

Он отметил, что теперь пользователи смогут не заполнять электронную форму, это делается автоматически на основе сведений в личном кабинете. Помимо этого, москвичам не нужно больше искать в смартфоне или компьютере необходимые для подачи обращения документы. Их можно найти в персональной библиотеке на i.moscow.

— Всего в электронном виде принимают заявления для получения 21 меры поддержки бизнеса... Мы упростили подачу заявок, так что работать с порталом стало еще удобнее, и бизнесмены могут сэкономить свое время, — уточнил глава ведомства.

Чтобы претендовать на получение столичных субсидий или грантов, бизнесменам следует после авторизации на сайте i.moscow выбрать по описанию соответствующие меры поддержки в разделе «Меры поддержки». Затем предпринимателям необходимо заполнить обращение в разделе «Подать заявку», а на следующем шаге — предоставить документы для получения субсидий или грантов.

— Москва поддерживает предпринимателей, чтобы снизить на них финансовую нагрузку и помочь в развитии инновационных проектов. Бизнесмены могут компенсировать затраты на приобретение нового оборудования и оплату коммунальных услуг, выплату процентов по кредитам, продвижение своей продукции и многое другое, — цитирует официальный сайт мэра Москвы руководителя городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

20 декабря заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что московская служба занятости анонсировала осенью новую технологию подбора персонала — ассесмент-центр.

Центр «Моя работа» помогает бизнесу находить замотивированных сотрудников. Новая технология позволяет работодателям сэкономить время при поиске сотрудников.

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