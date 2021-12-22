Астролог составил топ-5 стерв среди знаков зодиака

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Некоторые представительницы прекрасного пола способны с легкостью вывести из себя любого. Астролог Ален Шахсу уверен, что непростой характер зачастую можно угадать по знаку зодиака. Он составил топ-5 стерв среди представительниц знаков зодиака.

Звание главной стервы всего астрологического круга принадлежит женщинам-Скорпионам. Обладательницы не самой лучшей репутации — Скорпионы — известны своим упрямством и нежеланием уступать никому. Скорпионы способны ловко подмечать слабые стороны собеседника, чтобы в нужный момент ударить побольнее. Однако зачастую Скорпионы не нападают первыми, свои способности они используют только для того, чтобы защититься от чужих нападок. Но в приступе плохого настроения Скорпионы способы любого заставить плакать.

За обликом милых скромниц скрывается истинная стервозность характера Рыб. Дойдя до точки кипения, Рыбы тут же устраивают грандиозный скандал и разрывают любые отношения, в том числе дружеские и рабочие. А вот после очередного «приступа» Рыбы снова ведут себя как ни в чем не бывало. Но долго притворяться безобидными они все равно не могут.

Горделивые Львы всегда окружены вниманием, а потому стараются держать марку. Но рано или поздно маска благородной дамы, которую старательно надевают на себя представительницы этого знака, будет сорвана. Жестокие сплетницы, с радостью смеющиеся над чужими неудачами, Львы будут глубоко возмущены, если указать им на их поведение. Они свято верят, что они — всегда хорошие, а вот плохими оказываются все остальные.

Стрельцы могут включить «режим стервы» просто по привычке. Ничто не приносит Стрельцам такого удовольствия, как довести кого-нибудь до белого каления и пообсуждать это. Более того, представительниц этого знака зодиака подобное даже успокаивает.

Стремительно превращаться из милой собеседницы в стерву умеют Водолеи. Они и сами не замечают, как посреди разговора начинают обижать людей и делать им больно одними своими словами. Но вот сами Водолеи злыми себя не считают и даже расстраиваются, не понимая, почему окружающие их не любят, передает Пятый канал.

До этого астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака самые ветреные и дольше прочих тянут со вступлением в брак.