Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог составил топ-5 стерв среди знаков зодиака

Евгений Белоусов

Общество
Астролог составил топ-5 стерв среди знаков зодиака
Фото: pixabay.com

Некоторые представительницы прекрасного пола способны с легкостью вывести из себя любого. Астролог Ален Шахсу уверен, что непростой характер зачастую можно угадать по знаку зодиака. Он составил топ-5 стерв среди представительниц знаков зодиака.

Звание главной стервы всего астрологического круга принадлежит женщинам-Скорпионам. Обладательницы не самой лучшей репутации — Скорпионы — известны своим упрямством и нежеланием уступать никому. Скорпионы способны ловко подмечать слабые стороны собеседника, чтобы в нужный момент ударить побольнее. Однако зачастую Скорпионы не нападают первыми, свои способности они используют только для того, чтобы защититься от чужих нападок. Но в приступе плохого настроения Скорпионы способы любого заставить плакать.

За обликом милых скромниц скрывается истинная стервозность характера Рыб. Дойдя до точки кипения, Рыбы тут же устраивают грандиозный скандал и разрывают любые отношения, в том числе дружеские и рабочие. А вот после очередного «приступа» Рыбы снова ведут себя как ни в чем не бывало. Но долго притворяться безобидными они все равно не могут.

Горделивые Львы всегда окружены вниманием, а потому стараются держать марку. Но рано или поздно маска благородной дамы, которую старательно надевают на себя представительницы этого знака, будет сорвана. Жестокие сплетницы, с радостью смеющиеся над чужими неудачами, Львы будут глубоко возмущены, если указать им на их поведение. Они свято верят, что они — всегда хорошие, а вот плохими оказываются все остальные.

Стрельцы могут включить «режим стервы» просто по привычке. Ничто не приносит Стрельцам такого удовольствия, как довести кого-нибудь до белого каления и пообсуждать это. Более того, представительниц этого знака зодиака подобное даже успокаивает.

Стремительно превращаться из милой собеседницы в стерву умеют Водолеи. Они и сами не замечают, как посреди разговора начинают обижать людей и делать им больно одними своими словами. Но вот сами Водолеи злыми себя не считают и даже расстраиваются, не понимая, почему окружающие их не любят, передает Пятый канал.

До этого астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака самые ветреные и дольше прочих тянут со вступлением в брак.

Читайте также:
Гороскопы характер Женщины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Все мнения
О проекте