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Два человека погибли в результате ДТП на 29-м километре МКАД

Виктория Сикерина

Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП на 29-м километре МКАД
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий

Два человека погибли в результате дорожной аварии на 29-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду, 22 декабря.

По данным ведомства, еще один участник ДТП получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

— Два самосвала передвигались в первой полосе движения от края проезжей части — один осуществлял буксировку другого. В какой-то момент водитель самосвала-тягача осуществил остановку, вышел на проезжую часть и находился возле задней части буксируемого самосвала. В этот момент в стоящие грузовики врезался контейнеровоз, — отметили в пресс-службе.

По сведениям московской Госавтоинспекции, в результате столкновения погибли находящийся на проезжей части мужчина и водитель контейнеровоза.

При этом водитель самосвала, который находился в кабине в момент аварии, получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В настоящий момент транспортное движение на участке столичного кольца остается затрудненным, говорится в сообщении.

Авария, о которой идет речь, произошла в утренние часы 22 декабря.

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