Врач рассказал, какая одежда поможет пережить сильные морозы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На этой неделе в Москву пришли 20-градусные морозы, а мороз — не время для закаливания. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как следует одеваться, чтобы пережить морозы.

По его словам, важно понимать, что одежда не греет сама по себе, она лишь помогает удерживать вырабатываемое нашим телом тепло. Поэтому врач рекомендует одеваться тщательно, не оставляя открытых мест и щелей для проникновения холода.

— Нужно обязательно защищать руки теплыми перчатками или варежками, закрывать шею и лицо шарфом. Шапка должна быть плотной и закрывать уши, — рассказал Тяжельников.

Он также подчеркнул, что надевать варежки и шапку и застегивать верхнюю одежду надо до выхода на улицу, чтобы сохранить тепло. Надевать на себя следует 3-4 слоя одежды, так как воздух между слоями создаст дополнительную защиту от холода. Кроме того, в морозы следует носить вещи из шерсти, флиса и прочих пористых материалов, так как они лучше других сохраняют тепло.

— Также надежно нужно одевать и детей. Морозы — это не время для закаливания, — цитирует врача РИА Новости.

«Оранжевый» уровень опасности из-за сильного мороза объявлен в Москве и Подмосковье в ночь со вторника, 21 декабря, до ночи четверга, 23 декабря. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7–12 градусов.