Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Трихолог пояснила, почему нужно обязательно носить шапку зимой

Ирина Игнатенко

Общество
Трихолог пояснила, почему нужно обязательно носить шапку зимой
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Низкая температура воздуха в зимний сезон приводит к спазму сосудов, что ухудшает нормальное кровообращение. Это может сказаться на состоянии волос и даже привести к раннему облысению. Об этом сообщила врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

— В шапке ходить нужно, чтобы сохранить волосы. Первое, с чем можно столкнуться, если регулярно ходить без шапки, — это истончение, ломкость волос и выпадение, — пояснила эксперт в комментарии Life.ru.

Также шапка необходима, чтобы не возникли иные проблемы со здоровьем. Если игнорировать ношение головного убора, можно заработать неврит лицевого нерва, обморожение кожи.

Галлямова добавила, что сложно назвать точный уровень температуры, при котором нужно обязательно носить головной убор, так как в каждом регионе температура воспринимается по-разному, в зависимости от влажности. Но в среднем без шапки можно ходить до минус пяти градусов.

До этого врач Евгений Тимаков рассказал, как нужно одеваться в морозную погоду. Для закрытых участков кожи необходимы двойные защитные перчатки и обувь из современных материалов.

Читайте также:
облысение шапка зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Все мнения
О проекте