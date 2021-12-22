Трихолог пояснила, почему нужно обязательно носить шапку зимой

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Низкая температура воздуха в зимний сезон приводит к спазму сосудов, что ухудшает нормальное кровообращение. Это может сказаться на состоянии волос и даже привести к раннему облысению. Об этом сообщила врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

— В шапке ходить нужно, чтобы сохранить волосы. Первое, с чем можно столкнуться, если регулярно ходить без шапки, — это истончение, ломкость волос и выпадение, — пояснила эксперт в комментарии Life.ru.

Также шапка необходима, чтобы не возникли иные проблемы со здоровьем. Если игнорировать ношение головного убора, можно заработать неврит лицевого нерва, обморожение кожи.

Галлямова добавила, что сложно назвать точный уровень температуры, при котором нужно обязательно носить головной убор, так как в каждом регионе температура воспринимается по-разному, в зависимости от влажности. Но в среднем без шапки можно ходить до минус пяти градусов.

До этого врач Евгений Тимаков рассказал, как нужно одеваться в морозную погоду. Для закрытых участков кожи необходимы двойные защитные перчатки и обувь из современных материалов.