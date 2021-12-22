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Психотерапевт предупредила о рисках психических расстройств при сбросе веса

Ирина Игнатенко

Общество
Психотерапевт предупредила о рисках психических расстройств при сбросе веса
Фото: Pixabay

Желание быстро избавиться от лишних килограммов может привести к развитию психических расстройств. Человек может столкнуться с компульсивным перееданием или даже булимией. Об этом сообщила психотерапевт Рекуят Нурмагомедова.

Она отметила, что существует категория людей, которые хотят резко похудеть, хотя всю жизнь не ограничивали себя в еде. Если они садятся на 1-2 месяца на строгую ограничительную диету без предварительной подготовки, не изучив особенности своего организма, то в любой момент у них может произойти срыв.

— Все может перейти в компульсивное переедание, когда человек, спрятавшись от всех, будет поедать кондитерские изделия. Потом у него будет появляться ненависть к себе, и начнется проблема такого плана как булимия, то есть он будет есть и насильственно вызывать рвоту, — рассказала Нурмагомедова в комментарии ФАН.

Она пояснила, что при компульсивном переедании человек периодически начинает поедать большие объемы пищи с чувством утраты контроля над собой. Пр булимии человек переедает, не чувствуя ни вкуса, ни сытости. После подобного срыва наступает чувство раскаяния, и человек пытается очистить организм от лишнего.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, почему не стоит садиться на диету зимой. По ее словам, зимнее похудение чревато снижением иммунной системы.

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