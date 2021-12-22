Эксперт дал советы водителям, как нужно следить за автомобилем зимой

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Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев дал советы водителям о том, как нужно следить за автомобилем в зимний период.

Он отметил, что сильный мороз может оказать негативное влияние на запуск и работу автомобиля.

— Нельзя забывать, что в России бывают холода. Поэтому нужно следить за исправностью работы свеч зажигания, проверять высоковольтные провода и генератор. Нужно выбирать правильное машинное масло, которое соответствует сезону, то есть не густое, — отметил специалист в комментарии Nation news.

Архиреев добавил, что необходимо следить, чтобы система запуска двигателя была исправной — картер и замок зажигания.

В случае исправности всех узлов и агрегаций в автомобиле проблем с запуском быть не должно, даже при очень низких температурах — до минус сорока градусов, отмечает автоэксперт.

До этого автоэксперт Максим Сачков назвал шесть основных правил запуска двигателя в мороз.