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Как заводить машину зимой: шесть основных правил запуска двигателя в мороз

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как заводить машину зимой: шесть основных правил запуска двигателя в мороз
Фото: Анна Быкова

В зимний период автовладельцы могут столкнуться с тем, что двигатель машины не запускается. О том, как минимизировать вероятность возникновения такой проблемы и что делать, если она все-таки появилась, «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

Не спешить

По словам эксперта, при запуске двигателя можно включить зажигание и секунду–две подержать ключ в этом положении.

— Когда вы поворачиваете стартер, у вас уже форсунки начинают подавать топливо. В принципе, давление в системе питания держится после того, как вы заглушили автомобиль, но, если машина долго простояла, по какой-то причине оно может упасть. За эти несколько секунд бензонасос дает возможность восстановить рабочее давление в системе, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» обратил внимание: если система питания герметична, для падения давления должно пройти достаточно много времени.

Вовремя остановиться

Если автомобиль не получается завести после нескольких попыток, скорее всего, запуску двигателя мешает какая-то проблема, заметил собеседник «ВМ».

— Делаем три попытки. Крутим стартером пять–семь секунд, если нет никаких схваток — не стоит мучить ни двигатель, ни стартер, ни аккумулятор. Вы создаете лишнюю нагрузку на двигатель, можете сжечь стартер. Все это — дополнительный износ. Нужно искать неисправность. Их может быть несколько: обычно это либо в системе питания, либо в системе зажигания, — рассказал Сачков.

Он обратил внимание, что мешать запуску может неисправность, которую в силу недостатка опыта, знаний и неимения под рукой запчастей не получится устранить на месте. Тут стоит либо вызывать службу, которая поможет завести машину, либо эвакуатор и ехать в сервис, заключил автоэксперт.

Однако в некоторых случаях можно повторить попытку, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Если ощущается не ровная работа, когда стартер просто «крутит», а лишь «вспышки» в двигателе, то можно попробовать через какое-то время совершить еще пару попыток. Если это не приводит ни к каким положительным результатам, смысла «гонять» мотор нет, — уверен Сачков.

Грамотно выбирать электронику

Заблокировать запуск двигателя может неродная электроника, заметил специалист.

— Бывает часто, что в автомобилях с дополнительными противоугонными системами барахлит дополнительное оборудование. Не очень добротная и качественная установка (мало ли, провод отвалился или какой-то блок вышел из строя) может привести к тому, что двигатель просто перестанет заводиться, — предупредил эксперт.

По словам Сачкова, стоит выбирать противоугонные системы сразу при покупке автомобиля — в комплекте или в виде дополнительной опции. В будущем это поможет избежать многих проблем, так как заводское оборудование тестируется непосредственно с конкретным автомобилем. Кроме того, нередко установка дополнительного оборудования на заводе обходится дешевле, также оно имеет более длительный гарантийный срок.

Выжать сцепление

В автомобилях с механической коробкой передач перед запуском двигателя обязательно нужно нажать педаль сцепления, рекомендовал эксперт.

— Вы таким образом размыкаете связь между коробкой и двигателем. Во-первых, вы себя обезопасите от того, что, если у вас, не дай Бог, включена передача, машина не дернется с места и не протаранит впереди стоящую машину. Кроме того, вы снимаете лишнюю нагрузку с двигателя, которому и так непросто: масло загустевшее, а тут вы еще будете вращать загустевшее масло в коробке. Поэтому лучше выжать сцепление, завести, а потом потихоньку его отпустить, — посоветовал Сачков.

Также и в машинах с механической, и с автоматической коробкой стоит дать мотору какое-то время поработать. Это нужно не столько для прогрева двигателя, сколько для прогрева коробки. На «автомате» имеет смысл попереключать передачи: с нажатой педалью тормоза включить Reverse, Drive и повторить так несколько раз. Таким образом коробка прогреется быстрее, износ также будет меньше, резюмировал эксперт.

Не запускать с «толкача»

При проблемах с запуском двигателя не стоит заводить мотор при помощи подталкивания или буксировки, заметил специалист.

— Если можно не делать этого — лучше не делать. Дело даже не в том, что можно навредить коробке — ей вы, скорее всего, не навредите. У вас от коленвала, во-первых, рывок идет, во-вторых — появляется дополнительная нагрузка на ремень ГРМ. Если ремень не новый, то он может порваться. А так как у нас многие двигатели, как их называют, «невтыковые», то при обрыве ремня поршни «встречаются» с клапанами и вы можете попасть на дорогой ремонт, — предупредил собеседник «ВМ».

Сачков обратил внимание, что возможность «прикурить» от другой машины — более безопасный вариант, однако он не сработает, если вышел из строя стартер. В этом случае даже при заряженной батарее двигатель не запустится, заключил эксперт.

Перед поездкой зимой рекомендуется дать двигателю некоторое время поработать. Благодаря этому все детали прогреются, а масло станет более жидким. Время прогрева зависит от температуры на улице: так, при 0 градусов хватит пары минут.

Кроме того, в первые минуты поездки стоит избегать резкого разгона и торможения: это поможет правильно прогреть все узлы и агрегаты.

Как заводить машину зимой: шесть основных правил запуска двигателя в мороз
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