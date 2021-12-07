Автолюбителям рассказали о способах быстрого прогрева машины зимой

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Подогрев сидений и руля, электрообогреватель лобового стекла, предпусковой подогреватель или климат-контроль — такие опции помогут быстрее прогреть салон машины в зимний период. Однако есть и другие способы ускорить прогрев автомобиля: например, включить рециркуляцию воздуха или нажать на педаль газа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

По словам автоэксперта, многие устройства для прогрева можно выбрать перед приобретением машины.

— При покупке автомобиля можно озаботиться какими-то дополнительными приборами, которые позволят вам комфортно пережить зиму. Например, электрообогреватель ветрового стекла. Подогрев сидений и руля — все эти вещи также дают возможность быстрее начать движение, — отметил собеседник «ВМ».

Сачков обратил внимание на то, что подогрев руля и сидений сразу после запуска двигателя может работать недостаточно эффективно. Однако у большинства современных автомобилей эти элементы прогреваются за пару минут.

Для ускорения прогрева можно установить в машине предпусковой подогреватель, заметил собеседник «ВМ».

— Часто на современные двигатели, особенно дизельные, ставят предпусковые подогреватели. Это идеальный вариант: автомобиль будет заранее прогрет, и вы придете в теплый салон к двигателю, который практически достиг рабочей температуры, — рассказал Сачков.

Эксперт подчеркнул, что установка предпускового подогревателя стоит денег: цены на качественные устройства начинаются от 40 тысяч рублей и даже могут превышать 100 тысяч. По возможности следует отдать предпочтение заводским устройствам, которые качественнее тестируются на конкретном автомобиле и лучше взаимодействуют с его электроникой.

Ускорить прогрев салона можно при помощи рециркуляции воздуха, заметил эксперт.

— Можно включить рециркуляцию — тогда не будет поступать холодный воздух с улицы. Он будет именно циркулировать внутри. Только потом нужно обязательно ее выключить, потому что, если вы не откроете путь холодному воздуху, начнут потеть стекла. И вам будет тяжело дышать, потому что не будет поступать свежий воздух, — рассказал он.

Еще один простой способ быстрее прогреть машину — нажать на педаль газа. На более высоких оборотах двигатель будет греться быстрее, подчеркнул Сачков.

При этом в большинстве случаев не стоит включать печку: как правило, это не дает нужного эффекта при непрогретом двигателе, отметил автоэксперт.

— Печку нет смысла сразу включать на полную мощность. У вас холодный радиатор отопителя — пока не прогреется мотор, не будет работать нормально печка. Иногда ставят так называемые электротэны непосредственно в воздуховоды. Вот тогда можно включить печку посильнее, но надо смотреть на то, какой воздух у вас будет. Если идет холодный воздух из дефлекторов, то включать на полную мощность печку бесполезно, — заметил эксперт.

Собеседник «ВМ» заключил: проще всего проблема неразогретого салона решается при помощи климат-контроля. Этой функции можно целиком довериться, так как она требует минимального участия водителя.