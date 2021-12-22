Мультфильм Антона Дьякова «Боксбалет» попал в шорт-лист премии «Оскар»

Фото: YouTube-канал кинофестиваля «Окно в Европу»

Короткометражный мультфильм отечественного режиссера Антона Дьякова «Боксбалет» попал в шорт-лист претендентов на получение премии «Оскар». Об этом стало известно в среду, 22 декабря, из составленного Американской киноакадемией списка.

Российская кинолента вошла в перечень номинантов в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Изначально на получение премии были выдвинуты 82 картины, однако в окончательный шорт-лист попали только 15 из них.

Полный список номинантов организаторы «Оскара» обнародуют 8 февраля 2022 года. Премия состоится в конце марта.

«Боксбалет» — 15-минутный мультипликационный фильм. История любви между боксером Евгением и балериной Ольгой легла в основу сюжетной линии.

В этом году работа стала победительницей фестиваля «Короче» в номинации «Лучшая анимационная работа». Также Антон Дьяков получил награду в категории «Короткий метр» премии «Икар».

Накануне картина российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» попала в число фильмов, принятых к конкурсу на награду киноакадемии «Оскар».