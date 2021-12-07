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Российский фильм «Разжимая кулаки» вошел в список претендентов на «Оскар»

Юлия Курганова

Общество
Российский фильм «Разжимая кулаки» вошел в список претендентов на «Оскар»
Фото: oscars.org

Картина российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» попала в число фильмов, принятых к конкурсу на награду киноакадемии «Оскар». Об этом сообщили организаторы.

Также в категории «Лучший иностранный фильм» представлены украинская лента Натальи Ворожбит «Плохие дороги», фильм из Узбекистана «Две тысячи песен Фариды», лента от Киргизии «Шамбала», «Желтая кошка» от Казахстана. Всего заявки на участие в «Оскаре» были получены от 93 стран, а новичком категории в этом году стала Сомали, передает РИА Новости.

В октябре стало известно, что российский оскаровский комитет, который возглавляет режиссер Павел Чухрай, выдвинул на премию от России картину «Разжимая кулаки». Премьера фильма, второй режиссерской работы выпускницы мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете Киры Коваленко, состоялась на 74-м Каннском международном кинофестивале. В конкурсной программе Канн «Особый взгляд» российская лента впервые стала обладателем Гран-при.

Список из 15 претендентов на «Оскар» в этой категории будет объявлен 21 декабря, номинантов премии назовут ​​8 февраля. Церемония вручения состоится в Лос-Анджелесе 27 марта.

Фильм «Дюна» выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях. Компания Warner Brothers выдвинула картину «Дюна» режиссера Дени Вильнева на соискание премии «Оскар».

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