Свыше четырех тысяч детей вылечили в инфекционном отделении больницы в Коммунарке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с3 Карта всех событий

Более четырех тысяч детей в возрасте от одного месяца до восемнадцати лет полностью выздоровели после перенесенной болезни в новом инфекционном отделении больницы в Коммунарке. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

По его словам, в современном корпусе работают профильные отделения, отделения функциональной и лучевой диагностики, экспресс-лаборатория, а также оториноларинголог и врачи ультразвуковой диагностики.

— Начало работы детского инфекционного корпуса на 100 коек в нашем медицинском комплексе сделало более доступной профильную детскую инфекционную помощь в Троицком и Новомосковском административных округах, — отметил специалист.

Проценко подчеркнул, что в новом корпусе медики лечат не только пациентов с часто встречающимися кишечными и воздушно-капельными инфекциями, но и с более опасными и редкими заболеваниями.

Первый детский инфекционный стационар в ТиНАО столицы возвели в рамках реализации строительного проекта многопрофильной клинической больницы. Здесь вместе с детьми могут пребывать и родители. Для этого созданы все необходимые комфортные условия, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов рассказал, что близится к завершению строительство родильного дома на 130 коек для больницы в Коммунарке.