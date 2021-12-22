Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат Мособлдумы поддержал внесение вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь прививок

Ирина Игнатенко

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Депутат Мособлдумы поддержал внесение вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь прививок
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев оценил решение внести вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь профилактических прививок.

Он отметил, что это верное решение, которое поможет убедить скептиков в необходимости сделать прививку.

— Внесение вакцинации от коронавируса в нацкалендарь снимет последние сомнения скептиков, так как государство этим шагом еще раз гарантирует надежность и эффективность зарегистрированных препаратов и вводит их в систему вакцинации, — отметил он в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

По его словам, после принятого решения стоит ожидать роста динамики вакцинации, а следом за этим снижения заболеваемости коронавирусом.

1/2
2/2

20 декабря Минздрав России утвердил календарь профилактических прививок, в перечень добавили вакцинацию от коронавируса.

До этого депутат Андрей Голубев оценил возможность введения штрафов за отказ от вакцинации. По его мнению, удастся избежать ситуации, когда внедрение таких жестких мер будет необходимо.

Читайте также:
Вакцинация депутат Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Все мнения
О проекте