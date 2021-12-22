Депутат Мособлдумы поддержал внесение вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь прививок

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Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев оценил решение внести вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь профилактических прививок.

Он отметил, что это верное решение, которое поможет убедить скептиков в необходимости сделать прививку.

— Внесение вакцинации от коронавируса в нацкалендарь снимет последние сомнения скептиков, так как государство этим шагом еще раз гарантирует надежность и эффективность зарегистрированных препаратов и вводит их в систему вакцинации, — отметил он в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

По его словам, после принятого решения стоит ожидать роста динамики вакцинации, а следом за этим снижения заболеваемости коронавирусом.

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20 декабря Минздрав России утвердил календарь профилактических прививок, в перечень добавили вакцинацию от коронавируса.

До этого депутат Андрей Голубев оценил возможность введения штрафов за отказ от вакцинации. По его мнению, удастся избежать ситуации, когда внедрение таких жестких мер будет необходимо.