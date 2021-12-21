Депутат Мособлдумы оценил возможность введения штрафов за отказ от вакцинации

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Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев оценил возможность введения штрафов за отказ от вакцинации.

По его мнению, такое решение может стать крайней мерой.

— Введение штрафов за отказ от вакцинации — это крайняя мера в случае негативного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции, более агрессивного поведения новых штаммов, увеличения числа заболевших и летальных исходов, — отметил он в комментарии «Подмосковье сегодня».

По его мнению, удастся избежать ситуации, когда внедрение таких жестких мер будет необходимо. Депутат указал, что имеются более мягкие меры стимулирования вакцинации, например введение QR-кодов в общественных местах.

Андрей Голубев выразил уверенность в том, что эта мера позволит повысить уровень коллективного иммунитета без штрафных санкций.

19 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия изучит опыт других стран по вопросу введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса.

Ранее юрист назвала факторы для введения штрафов из-за отказа от вакцинации от COVID-19.