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Попова рассказала о штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Попова рассказала о штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19
Фото: Пресс-служба МУФ

Россия изучит опыт других стран по вопросу введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

— Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый, — сказала глава Роспотребнадзора в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

В этом же фильме Попова назвала противников вакцинации «людьми, пораженными страхом».

Кроме нее о людях, отказывающихся вакцинироваться от коронавирусной инфекции и призывающие к этому других, резко высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал их «опасными дураками». Министр здравоохранения Михаил Мурашко охарактеризовал подобные действия как «неразумные».

До этого Анна Попова заявила, что распространение нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» пугает своей опасностью и риском. По ее словам, на сегодняшний день стремительное развитие ситуации наблюдается в Великобритании и в Африке.

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