Юрист назвала факторы для введения штрафов из-за отказа от вакцинации против COVID-19

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Принятие изменений в действующем законодательстве необходимо для введения штрафных санкций из-за отказа от вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом заявила адвокат Ольга Зиновьева в понедельник, 20 декабря.

По ее словам, в настоящий момент по закону работодатели не могут оштрафовать работников за отказ от прививки.

— В РФ нет обязательной вакцинации. Штрафы — это всегда санкции за нарушение чего-то обязательного. Даже в тех отраслях, где вакцинация признана обязательной, ответственности за игнорирование такого требования нет, — передает слова юриста радиостанция «Говорит Москва».

19 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия изучит опыт других стран по вопросу введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса.

Также руководитель ведомства назвала противников вакцинации «людьми, пораженными страхом». Кроме Поповой, о людях, отказывающихся вакцинироваться от COVID-19 и призывающие к этому других, резко высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал их «опасными дураками». Министр здравоохранения Михаил Мурашко охарактеризовал подобные действия как «неразумные».