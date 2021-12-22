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Министр правительства Подмосковья отметила необходимость создания страниц парков в соцсетях

Ирина Игнатенко

Общество
Министр правительства Подмосковья отметила необходимость создания страниц парков в соцсетях
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина отметила важность создания для парков региона страниц в социальных сетях.

Она отметила, что самое главное для парков — это посетители. А им необходимо предоставлять своевременную и полную информацию о мероприятиях, которые проходят в парках.

— Важно, чтобы парки имели свои странички во «ВКонтакте» и Instagram, — заявила она.

По словам Звягиной, страницы в соцсетях позволяют не только информировать людей о происходящем в парках, но также напрямую общаться с жителями — отвечать на их обращения и проводить опросы и голосования, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что самые современные и удобные для жителей практики и форматы должны внедряться в подмосковных парках, необходимо создавать удобные парковки, пункты проката. По его словам, парковые наработки должны применяться и при благоустройстве лесопарковых зон, передает РИАМО.

До этого стало известно, что порядок в парках Подмосковья будут контролировать при помощи специального приложения. Проверки состояния парков усилили по поручению губернатора региона. Это сделано для того, чтобы можно было оперативно выявить и устранить имеющиеся проблемы.

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