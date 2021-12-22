Адвокат рассказала, как не стать жертвой мошенников в сделках с недвижимостью

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Адвокат Мария Сойту рассказала, как не попасться на удочку злоумышленников при заключении сделок с недвижимостью и земельными участками.

Она отметила, что необходимо всегда полностью читать документ, под которым ставите подпись. Подпись и расшифровка должна быть на каждом листе, а не только на последней странице, чтобы у мошенников не было возможности заменить листы с иным текстом. Всегда необходимо иметь на руках экземпляр договора.

Она добавила, что в последнее время участились случаи «условного» мошенничества на рынке земельных участков. Граждане зачастую покупают земли, на которых фактически запрещено какое-либо строительство.

— Прежде чем покупать землю, всегда заказывайте выписки из реестра недвижимости, проверяйте права на земельный участок, смотрите, какие есть обременения, и проверяйте, какой вид разрешенного использования земельных участков, — посоветовала эксперт в комментарии ФАН.

Она добавила, что желательно до момента совершения значимых сделок всегда консультироваться с юристами.

10 декабря стало известно, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало проект создания единой информационной системы для контроля за рынком аренды жилья.