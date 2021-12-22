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Правоохранители задержали ректора Казанского федерального университета
В Татарстане задержан ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает ИА «Татар-информ».
По данным агентства, Гафурова задержали в связи с делами, связанными с организованной преступной группировкой (ОПГ) «29 комплекс».
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