Названы самые популярные зарубежные направления среди российских туристов

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Турция остается самым популярным зарубежным направлением среди российских туристов, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В 2021 году Турцию посетили 4 миллиона 650 тысяч россиян. Также большое количество россиян выбирают для отдыха Египет. По словам Ломидзе, с момента запуска как регулярных, так и чартерных рейсов на курорты Египта отправились 680 тысяч человек. Это существенно больше, чем было в 2019 и в 2020 году. До закрытия Египта в 2015 году показатели были значительно выше — около 2,3 миллиона человек за год.

— Тем не менее, показатели довольно существенные, Египет обогнал Арабские Эмираты и Кипр. Одна из стран, которую тоже опередил Египет, это Мальдивы, эта страна показала феноменальную динамику прироста, — отметила Ломидзе в комментарии НСН.

Она добавила, что внутренний туризм в текущем году получил шанс конкурировать с внешними направлениями, так как многие решили не выезжать в зарубежные страны из-за пандемии коронавируса.

До этого Майя Ломидзе назвала топ-10 регионов России по организованному туризму по итогам 2021 года.