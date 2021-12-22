Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы самые популярные зарубежные направления среди российских туристов

Ирина Игнатенко

Общество
Названы самые популярные зарубежные направления среди российских туристов
Фото: Pixabay

Турция остается самым популярным зарубежным направлением среди российских туристов, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В 2021 году Турцию посетили 4 миллиона 650 тысяч россиян. Также большое количество россиян выбирают для отдыха Египет. По словам Ломидзе, с момента запуска как регулярных, так и чартерных рейсов на курорты Египта отправились 680 тысяч человек. Это существенно больше, чем было в 2019 и в 2020 году. До закрытия Египта в 2015 году показатели были значительно выше — около 2,3 миллиона человек за год.

— Тем не менее, показатели довольно существенные, Египет обогнал Арабские Эмираты и Кипр. Одна из стран, которую тоже опередил Египет, это Мальдивы, эта страна показала феноменальную динамику прироста, — отметила Ломидзе в комментарии НСН.

Она добавила, что внутренний туризм в текущем году получил шанс конкурировать с внешними направлениями, так как многие решили не выезжать в зарубежные страны из-за пандемии коронавируса.

До этого Майя Ломидзе назвала топ-10 регионов России по организованному туризму по итогам 2021 года.

Читайте также:
Майя Ломидзе Туризм Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Все мнения
О проекте