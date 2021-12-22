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Поставки несырьевой продукции в страны АТР выросли в Москве за 2021 год

Виктория Сикерина

Город
Поставки несырьевой продукции в страны АТР выросли в Москве за 2021 год
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) составил 6,53 миллиарда долларов за период с января по сентябрь текущего года. Этот показатель на 10,8 процента опередил уровень 2020 года и на 45 процентов показатели 2019 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 22 декабря.

Он отметил, что город продолжает укреплять внешнеторговые отношения с государствами АТР.

— Если сравнивать экспортные показатели Москвы с другими российскими регионами, то столица обладает явным преимуществом: доля города в общероссийском экспорте в страны АТР составляет 35 процентов, — заявил заммэра.

Владимир Ефимов добавил, что большую часть продукции столица экспортирует в Соединенные Штаты Америки, Китай, Японию, Гонконг, Индию, Республику Корея и Мексику.

При этом за прошедшие месяцы 2021 года увеличились поставки Москвы во Вьетнам, в Мьянму и Канаду. Прирост составил 16,5; 35,4 и 74,2 процента соответственно.

Накануне Ефимов сообщил, что несырьевой неэнергетический экспорт столицы превысил 23 миллиона долларов за период с января по сентябрь 2021 года. Этот показатель на 28 процентов опередил уровень аналогичного периода прошлого года.

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