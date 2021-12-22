Продлить абонемент на парковки со шлагбаумом в Москве можно до 26 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Владельцы действующих абонементов на парковки со шлагбаумом могут продлить срок аренды на январь до 26 декабря. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 22 декабря.

Все парковочные места, что не были продлены до 26 декабря, с 27 декабря поступят в общую продажу.

С 7 октября 2021 года новые владельцы парковочного места имеют право оформить абонемент на стоянку только по карте «Тройка». Парковочные ключи больше не выдаются, уточнил департамент транспорта в своем Telegram-канале. Ключи используют только те автовладельцы, которые получили их до 7 октября текущего года и ежемесячно продлевают аренду машино-места.

21 декабря в пресс-службе ведомства заявили, что новое приложение «Парковки России» (тестовая версия сервиса «Парковки Москвы», которая будет действовать в Санкт-Петербурге с 28 декабря) проходит тестирование. Оно будет актуально для водителей, которые часто бывают в двух городах.

Все желающие могут присоединиться к группе для тестирования сервиса. Им предоставят несколько часов бесплатной парковки в Санкт-Петербурге.