Сергей Собянин направил еще 7,8 миллиарда рублей на поддержку образовательных учреждений

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Дополнительные 7,8 миллиарда рублей направили на финансирование столичных общеобразовательных школ и детских садов. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 декабря.

Он отметил, что такая мера поддержки позволит увеличить зарплату педагогов и других сотрудников учебных учреждений, а также создаст условия для более высокого уровня качества образования.

Согласно подписанному главой города документу, с 1 января следующего года на каждого ребенка государственных и частных образовательных организаций произойдет индексация на 3,1 процента.

— Выплаты составят: 139 тысяч рублей на школьника первых–четвертых классов; 160 тысяч рублей на школьника пятых–девятых классов; 180 тысяч рублей на школьника десятых–одиннадцатых классов; 191 тысячу рублей на дошкольника группы полного дня; 77,3 тысячи рублей на дошкольника группы кратковременного пребывания, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

21 декабря Сергей Собянин выделил 63 миллиона рублей на реализацию проекта «Школа профессионального роста» для студентов-медиков.