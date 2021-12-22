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Госдума отменила обязательный техосмотр для автовладельцев

Евгений Белоусов

Политика
Госдума отменила обязательный техосмотр для автовладельцев
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума РФ в третьем чтении приняла поправки к законодательству об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Соответствующее сообщение 22 декабря опубликовано на сайте Госдумы.

Новый закон отменяет обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые принадлежат физическим лицам. Отмечается, что автолюбители все еще могут обратиться за проведением техосмотра, если сами того захотят.

Однако для такси, автобусов и грузовиков техосмотр остается обязательным. Также техосмотр необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если они состоят на учете, у них сменился владелец или в случае изменения конструкции транспортного средства.

— Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств, — приводятся в сообщении слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

19 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об отмене обязательного техосмотра важно принять до конца этого года, чтобы в 2022 году он уже заработал.

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