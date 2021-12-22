Анастасия Ивлеева впервые показала, как живет в московской квартире. Видео

Фото: Youtube / Настя Ивлеева

Популярная блогерша Анастасия Ивлеева провела румтур по своей московской квартире. Видеозапись звезда интернета опубликовала на своем YouTube-канале.

Квартира выполнена в светлых тонах, а ее интерьер состоит не только из функциональных вещей, но и из предметов роскоши. Так, в квартире есть антикварный итальянский стул, на котором, по заверениям хозяйки, лучше не сидеть, а также дизайнерская вешалка 70-х годов.

На одной из стен есть горшки для цветов, которые, по словам Ивлеевой, в них не прижились.

— Мы их поливали-поливали и, кажется, переполивали. В общем, все цветы подохли, — сказала блогер.

Ивлеева успела подготовиться к Новому году: она нарядила елку, развесила гирлянды и украсила диван праздничными подушками. Она отметила, что любит по вечерам смотреть на огоньки на елке и читать в гостиной книги.

— Мне кажется, что у меня самая красивая елка в России. Во всяком случае, я хочу так думать!

В одном из шкафов Ивлеева хранит свои школьные тетради, которые ей из родного города Разметелево привезла мама. В них будущая звезда записывала свои мечты, одна из которых — сходить в кино и поесть в фастфуде.

В комментариях к ролику пользователи написали, что квартира звезды пришлась им по душе, а интерьер создал новогоднее настроение.

Напомним, что осенью певица развелась со своим супругом, рэпером Элджеем. Пара жила вместе в загородном доме, однако после расставания Ивлеева решила купить недвижимость в столице.