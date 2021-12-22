Депутат МГД Козлов: Столица стремится к комплексному развитию территории ТиНАО

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Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Столичные власти модернизируют территории Новой Москвы комплексно, из-за чего стабильно увеличивается интерес горожан к данному округу. Об этом заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов в среду, 22 декабря.

Он отметил, что в ТиНАО создаются комфортные жилые условия, а также развивается социальная, досуговая и транспортная инфраструктуры.

— Качество жизни в ТиНАО достигло, а в некоторых аспектах, например, экологическом, даже превышает среднемосковский уровень. Поэтому и интерес к нашему округу стабильно растет, — рассказал депутат Мосгордумы.

По словам Козлова, на территории Новой Москвы в 2021 году создали 12,5 тысячи рабочих мест. В следующем году власти планируют опередить такой показатель.

— Работать рядом с домом — естественное стремление каждого человека, поэтому создание рабочих мест в Новой Москве крайне важно как с экономической, так и с социальной точки зрения, — уточнил политик.

Депутат МГД заключил, что к 2035 году в ТиНАО появится более миллиона рабочих мест, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что четыре участка на территориях бывших промзон реорганизуют в Москве. Это обеспечит городу более 25 тысяч новых рабочих мест.