Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат МГД Козлов: Столица стремится к комплексному развитию территории ТиНАО

Виктория Сикерина

Город
Депутат МГД Козлов: Столица стремится к комплексному развитию территории ТиНАО
Фото: duma.mos.ru
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Столичные власти модернизируют территории Новой Москвы комплексно, из-за чего стабильно увеличивается интерес горожан к данному округу. Об этом заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов в среду, 22 декабря.

Он отметил, что в ТиНАО создаются комфортные жилые условия, а также развивается социальная, досуговая и транспортная инфраструктуры.

— Качество жизни в ТиНАО достигло, а в некоторых аспектах, например, экологическом, даже превышает среднемосковский уровень. Поэтому и интерес к нашему округу стабильно растет, — рассказал депутат Мосгордумы.

По словам Козлова, на территории Новой Москвы в 2021 году создали 12,5 тысячи рабочих мест. В следующем году власти планируют опередить такой показатель.

— Работать рядом с домом — естественное стремление каждого человека, поэтому создание рабочих мест в Новой Москве крайне важно как с экономической, так и с социальной точки зрения, — уточнил политик.

Депутат МГД заключил, что к 2035 году в ТиНАО появится более миллиона рабочих мест, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что четыре участка на территориях бывших промзон реорганизуют в Москве. Это обеспечит городу более 25 тысяч новых рабочих мест.

Читайте также:
Работа Мосгордума ТиНАО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Все мнения
О проекте