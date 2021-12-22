Фото: Пресс-служба Госдумы

23 декабря церковь почитает память Мины Красноречивого и святителя Иосафа. В этот день нельзя давать деньги в долг. Есть вероятность, что придется очень долго ждать их возврата. Нужно быть особенно внимательным к близким, чтобы сохранить хорошие отношения и не испортить их как можно дольше. Девушки в этот день с самого утра садились за рукоделие. За счет выпавшего снега в доме до самого вечера было светло, что позволяло переделать больший объем работы.

Приметы погоды:

Если звезды кажутся меньше, чем обычно, то будет снегопад.

Большая Медведица ярко сияет – к бурану.

Ветреная и сухая погода сулит засушливое лето. Пиво в бочках пенится – к снегу.

Если сороки возле людского жилья летают или под крышу прячутся, то будет холодно.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя давать в долг 23 декабря

Именины отмечают: Николай, Григорий, Михаил, Константин, Александр, Евгений, Алексей, Евдокия, Александра, Ангелина.