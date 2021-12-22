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СМИ: Силовики задержали нового мэра Краснодара

Илья Ашуров

Происшествия
СМИ: Силовики задержали нового мэра Краснодара
Фото: depositphotos

Правоохранители провели обыски у нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Ряд СМИ пишут о его задержании. Об этом сообщается в среду, 22 декабря.

По данным РИА Новости, обыски прошли в доме и кабинете Алексеенко. Однако говорить о его задержании в настоящее время преждевременно.

— Пока не задержали. Дома обыск, в кабинете обыск. Потом следственные действия. Потом, наверное, только будет задержание. Пока нет, но сотрудники ФСБ его приняли, — цитирует свой источник агентство.

Издание Znak.com со ссылкой на свой источник сообщило, что Алексеенко уже задержан. Эту же информацию сообщают ряд Telegram-каналов. По данным Baza, мэра могли задержать в связи с его деятельностью на посту первого вице-губернатора региона. Telegram-каналы Mash и SHOT отметили, что в администрации мэра идут обыски. Самого Алексеенко отвезли на допрос.

Андрею Алексеенко 43 года. В должность мэра Краснодара он вступил 17 ноября. До этого он занимал различные должности в регионе, в том числе он был первым заместителем главы администрации губернатора Краснодарского края.

Алексеенко запомнился своим высказыванием на церемонии по случаю вступления в должность мэра. Тогда он заявил, что от него не следует ждать «громких и красивых слов, лозунгов и заявлений», так как жители города от них устали.

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