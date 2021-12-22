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«Дим, где ты? Я тебя не вижу»: Бузова попыталась задеть бывшего мужа на публике

Георгий Соланович

Общество
«Дим, где ты? Я тебя не вижу»: Бузова попыталась задеть бывшего мужа на публике
Фото: instagram/buzova86

Певица Ольга Бузова посетила светское мероприятие в таком же платье, в котором Марго Овсянникова снималась в совместном клипе с Дмитрием Тарасовым.

По его словам, Бузовой изначально не было даже в списке гостей. Посетив светское мероприятие, российская телезвезда попыталась публично задеть бывшего мужа.

— Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? Я тебя не вижу. Слава богу, конечно. А, вот он, машет с галерки, — рассказал Тарасов StarHit.

Он добавил, что развелся с Бузовой пять лет назад и уже завел новую семью, обрел счастье и надеялся, что все обойдется без скандала. К сожалению, футболисту пришлось ответить ей.

— Я понял, что мне надо будет дать ответ, что я и сделал. Я пожелал ей найти свою любовь и стать счастливым человеком, как это произошло у меня, — заключил Тарасов.

За футболиста заступились пользователи социальных сетей и известные персоны. Например, Сергей Лазарев заявил, что Тарасов поступил правильно, по-мужски. Его поддержал и Николай Басков.

Нынешняя супруга футболиста Анастасия Костенко также не оставила без ответа резкое высказывание певицы на премии телеканала Fashion TV. Она ответила на слова исполнительницы цитатой из произведения Максима Горького «На дне».

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