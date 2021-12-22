Андрей Бочкарев: Переустройство инженерных сетей ведется в рамках строительства развязки на МКАД

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Работа по перекладке электрических сетей, теплосети и газа ведется в рамках строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

По его словам, новая развязка разгрузит один из самых плотных участков МКАД. Запланировано строительство 15 километров дорог. В настоящее время на опорах внешнего съезда с МКАД на улицу Верхние Поля ведется устройство буронабивных свай и ростверков.

22 декабря Бочкарев заявил, что на центральном участке Троицкой линии московского метро началась проходка левого перегонного тоннеля длиной почти 2,5 километра между строящимися станциями «Вавиловская» и «Академическая».

Центральный участок Троицкой линии от станции «Новаторская» до станции «Крымская» с перспективой пересадки на одноименную платформу Московского центрального кольца (МЦК) обеспечит интеграцию Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в московский транспортный каркас.