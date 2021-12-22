Песков призвал не превращать переговоры по безопасности в марафон

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Несмотря на то, что четкие сроки переговоров по гарантиям безопасности пока называть нельзя, необходимо не допустить их превращения в переговорный марафон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 20 декабря.

— Четких сроков, конечно, здесь назвать невозможно. Главное, чтобы это не превратилось в такой марафон переговорный, — сообщил он.

По словам пресс-секретаря, даже нет смысла пытаться называть четкие сроки переговоров, так как факт затягивания переговоров или нацеленности их на конкретный результат будет совершенно очевиден.

Он также добавил, что идеи России по гарантиям безопасности предельно четкие. Такую же ясность, утверждает Песков, РФ хочет видеть и от другой стороны.

— Мы, конечно, хотели бы надеяться, что на предстоящие переговоры — что уже позитивно — наши партнеры, наши визави прибудут тоже с четко сформулированными позициями, — цитирует Пескова РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.