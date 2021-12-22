Автоюрист рассказал, чего не стоит делать водителям в пробке

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О том, чего нельзя делать водителям в пробке, рассказал автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

Он отметил, что часто люди во время пробок занимаются всем, что связано с работой и личной жизнью. Так, женщины часто наносят макияж, а мужчины отправляют рабочие сообщения на телефоне или планшете.

— Но нужно понимать, что глобально это влияет на безопасность. Если отвлекаться на кнопки телефона или ноутбука, рано или поздно это кончится ДТП. Оно будет мелким, но заблокирует и без того плохое движение, — отметил он в комментарии «Радио 1».

В то же время, по словам Радько, прослушивание радио за рулем опасности в дорожном заторе не несет. Можно выбрать информационную программу и за время пробки узнать основные новости дня. Или сделать выбор в пользу музыкальных станций со спокойной релаксирующей музыкой.

До этого эксперт дал советы водителям, как нужно следить за автомобилем зимой. Виталий Архиреев отметил, что сильный мороз может оказать негативное влияние на запуск и работу автомобиля.