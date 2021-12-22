Эндокринолог назвала суперовощ, который снижает холестерин

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, какой овощ способен снизить холестерин.

— Чеснок в своем строении имеет луковицу и зеленую часть, летом нужно есть обе части. Он содержит витамины B, C, E, K, D, PP, бета-каротин, калий, фосфор, натрий, магний, кобальт, марганец и множество других полезных веществ, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Чеснок имеет выраженное влияние на липидный спектр, то есть он способствует снижению уровня холестерина и нормализации уровня хорошего холестерина. При атеросклерозе часто используется и сам чеснок, и его экстракт:

— Он улучшает состояние сосудов и сердца, снижает вязкость крови, защищая нас от тромбозов. Также он очень полезен для нервной системы.

Острая специя способствует разжиганию аппетита, поэтому чеснок нужно есть в количестве не более одного зубчика в день людям с сахарным диабетом и лишним весом, чтобы предостеречь себя от переедания.

— Чеснок показано есть пациентам с высоким холестерином, плохой памятью, низким либидо. Но есть и противопоказания. Его не стоит включать в рацион пациентам с обострением заболеваний ЖКТ, мочекаменной болезнью, со сниженной вязкостью крови и при эпилепсии, — добавила врач.

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