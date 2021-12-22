Андрей Бочкарев сообщил о завершении возведения амбулаторного корпуса в Коммунарке

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Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с3 Карта всех событий

Специалисты завершили строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 22 декабря.

Он отметил, что в настоящее время в новом отделении ведется пусконаладка медицинского оборудования.

— Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию, — сообщил заммэра.

Бочкарев добавил, что девятиэтажный корпус общей площадью 8,3 тысячи квадратных метров оснастят современной техникой. Здесь предусмотрено порядка пяти тысяч единиц таких приборов.

По словам руководитель столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, в объекте здравоохранения предусмотрена необходимая инфраструктура для оказания высококачественной и эффективной помощи.

— В здании смогут разместиться лаборатория радиоизотопной диагностики с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией, единый для всего медкомплекса больничный архив, консультативно-диагностическое отделение, отделение амбулаторного гемодиализа на 16 процедурных мест, а также дневной стационар различного профиля: терапия, хирургия, онкология, — заключил глава ведомства.

До этого главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что более четырех тысяч детей в возрасте от одного месяца до восемнадцати лет полностью выздоровели после перенесенной болезни в новом инфекционном отделении медучреждения.