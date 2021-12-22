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Москвичка приютила брошенного в Сургуте пса

Виктория Сикерина

Общество
Москвичка приютила брошенного в Сургуте пса
Фото: pixabay/aganyga

Жительница столицы приютила собаку по кличке Белка, которая поселилась на одной из теплых остановок общественного транспорта в Сургуте. Об этом стало известно в среду, 22 декабря.

Неравнодушная москвичка, имя которой не называется, организовала и оплатила перелет питомца из региона в Москву.

Кадры воссоединения пса и хозяйки появились в Сети. Девушка показала первую прогулку животного по улицам столицы и отметила, что собака оказалась очень аккуратной и воспитанной, передает Telegram-канал «SHOT».

Видео: Telegram/shot

Накануне сообщалось, что на обогреваемой остановке «Парк за Саймой» в городе Сургуте поселилась белая собака, которая стала любимицей местных жителей. Питомцу дали кличку Беляшка.

Однако после стало известно, что брошенного пса выгнали с остановочного пункта.

Сервис «Поиск пропавших и найденных животных», начавший работать в декабре прошлого года, помог вернуться к хозяевам или найти новый дом 158 питомцам: 85 кошкам и 73 собакам.

Всего за время работы сервиса было опубликовано 1368 объявлений: 912 — о пропаже питомцев, 456 — о находке. Чаще публикуют объявления о пропаже кошек — 567, 445 — о собаках. Зато собаки находятся чаще: 251 заявка — о находке собак, 205 — о кошках.

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