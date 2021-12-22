Фото: Администрация президента РФ

Глава МВД России Владимир Колокольцев выразил соболезнования родным и близким генерал-полковника Ивана Шилова, скончавшегося в возрасте 91 года.

Колокольцев отметил, весь личный состав МВД скорбит в связи с кончиной Шилова.

— Иван Федорович всегда будет для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу. Его биография — эталон жизненного пути настоящего офицера. Мы запомним генерал-полковника внутренней службы Ивана Шилова как талантливого руководителя, мудрого и отзывчивого учителя, подлинного патриота России, — говорится в сообщении.

Член Коллегии МВД, председатель Российского совета ветеранов ОВД и ВВ, генерал-полковник Иван Шилов скончался на 92 году жизни после продолжительной болезни.

Шилов родился 5 сентября 1930 года в Сосновом Остроге. С 1983 года генерала Шилова назначили руководителем главного управления уголовного розыска МВД СССР, а затем — главного управления внутренних дел Подмосковья. В 1988 году Шилов стал первым замглавы МВД СССР.

С 1992 года работал в администрации Московской области, с 2004 года — советник губернатора Московской области Громова. В 2004 году возглавил Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, с 2007 года — помощник министра внутренних дел РФ, член Коллегии МВД.