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Четыре дополнительных проекта для создания рабочих мест за ТТК одобрили в Москве

Георгий Соланович

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Четыре дополнительных проекта для создания рабочих мест за ТТК одобрили в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Четыре дополнительных проекта по созданию рабочих мест за Третьим транспортным кольцом были одобрены в Москве и получили статус инвестиционных. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Инвесторы планируют построить 261,3 тысячи квадратных метров недвижимости и создать около 6,7 тысячи рабочих мест. На реализацию проектов выделят 21,7 миллиарда рублей.

В частности, в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» построят торгово-развлекательный комплекс площадью 49 тысяч квадратных метров. Здесь создадут 1,6 тысячи рабочих мест. Кроме того, будет построено офисное здание возле деревни Захарково (район Кунцево, ЗАО). Здесь будет создано 1,5 тысячи рабочих мест.

Также построят технологический промышленный парк рядом с деревней Шахово (2,8 тысячи рабочих мест).

Кроме того, планируется возвести четыре школы и четыре детских сада в деревнях Саларьево и Николо-Хованское, в Ильменском проезде и на Озерной улице. Такое решение создаст 750 дополнительных вакансий, передает официальный портал мэра Москвы.

14 декабря в пресс-службе Москомстройинвеста заявили о строительстве детского сада на 350 детей и учебного корпуса на 950 мест.

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