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«Нафтогаз» обратился в Еврокомиссию с жалобой на Газпром

Иван Юминов

В мире
«Нафтогаз» обратился в Еврокомиссию с жалобой на Газпром
Фото: unsplash

Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию (ЕК) жалобу, где утверждает, что Газпром злоупотребляет доминирующим положением на рынке газа ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе организации в среду, 22 декабря.

— НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство генеральному директорату по конкуренции о принятии немедленных мер для нормализации ситуации, — говорится в сообщении.

Украинское предприятие также попросило ЕК обязать Газпром выставить на торги значительные объемы газа, чтобы их можно было приобрести на границах Украины с ЕС или Россией, отмечается на сайте «Нафтогаза».

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

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