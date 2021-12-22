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Айза Долматова отреагировала на новость о свадьбе Гуфа

Георгий Соланович

Общество
Айза Долматова отреагировала на новость о свадьбе Гуфа
Фото: instagram.com

Айза Долматова отреагировала на новость о свадьбе ее бывшего мужа — рэпера Гуфа. Она опубликовала сторис в своем Instagram.

Гуф женился на Юлии Королевой 21 декабря. После этого события Долматова предложила своим подписчикам в социальной сети задать ей любые интересующие аудиторию вопросы. Естественно, большинству было интересно, что телеведущая думает о женитьбе Гуфа.

— Я от всей души поздравляю!!! Я всегда желала Леше только счастья и здоровья! — на удивление многих написала она в Instagram.

Аудитория сразу же засыпала Долматову вопросами о возможном возобновлении общения с Гуфом, на что та ответила отрицательно.

— Нет. Такого никогда не будет. У меня в отношении него жесткие границы, — ответила телеведущая.

Гуф и Айза Долматова состояли в браке около шести лет. У них есть сын по имени Сами. После развода телеведущая еще раз вышла замуж, на этот раз за серфера Дмитрия Анохина, с которым тоже затем рассталась.

Информация о романе рэпера с Юлией Королевой появилась еще в декабре 2019 года. Накануне подписчики заговорили о том, что избранница музыканта беременна, поскольку на некоторых фотографиях у Королевой был заметен округлившийся живот.

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