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Технопарк «Полюс» обзавелся первым якорным резидентом

Анастасия Колоскова

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Технопарк «Полюс» обзавелся первым якорным резидентом
Фото: «Вечерняя Москва»

Российская компания АО «Центр ВОСПИ», которая занимается производством аппаратуры и компонентов для волоконно-оптических сетей, станет первым якорным резидентом технопарка «Полюс». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря статусу якорного резидента производитель получит право на сниженную ставку по налогу на прибыль: 13,5 процента вместо обычных 17 процентов.

АО «Центр ВОСПИ» специализируется на выпуске конвертеров, коммутаторов, кабелей и систем телеметрии.

Арендуемая площадь предприятия в технопарке «Полюс» составляет 987 квадратных метров производственных площадей, где трудятся 99 человек.

АО «Центр ВОСПИ» планирует в следующем году начать выпуск малогабаритных телеметрических и навигационных антенн, а также бортовые модули передачи координат и скорости и другую продукцию приема и передачи сигналов связи.

Всего на территории технопарка «Полюс» работают 42 компании-резидента, численность которых превышает 1,9 тысячи человек, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Минувшей осенью технопарк «Полюс» вошел в VII Национальный рейтинг России.

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