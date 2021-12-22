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Перевозящие СПГ в Азию суда отправились в ЕС из-за роста цен на газ

Иван Юминов

Экономика
Перевозящие СПГ в Азию суда отправились в ЕС из-за роста цен на газ
Фото: ITAR-TASS

Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, отправились в Европу из-за резкого роста стоимости топлива. Об этом сообщает FT в среду, 22 декабря.

— Суда, перевозящие сжиженный природный газ, направляющиеся в Азию, в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше, поскольку цены там достигают новых пиков, — говорится в сообщении.

Спотовые поставки СПГ в ЕС оцениваются в 48,5 миллиона долларов за миллион британских тепловых единиц. При этом в Азии аналогичный показатель составляет 41 миллион долларов.

Азия, по данным издания, в основном получает СПГ из США. ЕС же закупает топливо на разных континентах, отмечает FT.

21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. Цена январских фьючерсов по индексу TTF зафиксировалась на отметке 1800 долларов на момент открытия сессии. При этом в 18:00 по московскому времени стоимость топлива достигла 2187 долларов за тысячу кубометров.

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