Сергей Собянин подвел итоги развития транспорта за последние десять лет

Мэр Москвы Сергей Собянин отвечает на вопросы ведущего и телезрителей в прямом эфире на ТВЦ / Фото: Телеканал «ТВ Центр»

Запуск МЦК и двух центральных диаметров, строительство 100 станций московского метро и прокладка более тысячи километров новых дорог. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги прошедшей десятилетки на ежегодном отчете перед депутатами Мосгордумы.

Собянин заметил, что за последние десять лет темпы развития городского метрополитена достигли наивысшей точки. Сеть метро выросла в полтора раза, теперь москвичей принимает 281 станция подземки. Ключевым проектом стало строительство БКЛ, которое планируют завершить к 2023 году. Также планируется завершить постройку участков Калининско-Солнцевской линии, Люблинско-Дмитровской линии и участка Троицкой линии.

Железнодорожная сеть сильно расширилась: открылись МЦК и МЦД-1 и МЦД-2, в планах возвести еще два диаметра.

— В 2023–2024 годах будут открыты два новых диаметра: МЦД-3 и МЦД-4. В результате 95 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от станций, — передает слова Собянина официальный портал мэра Москвы.

Что касается дорожного строительства, то тут городским властям тоже удалось достичь немалых успехов: практически сформирован новый транспортный каркас Москвы, идет строительство Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд и Южной рокады.

В ходе отчета глава города также заявил, что столичная система здравоохранения доказала, что способна долгосрочно бороться с COVID-19. По его словам, ни один заболевший инфекцией в Москве не остался без медицинской помощи.