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Минприроды введет лицензии на строительство хранилищ для СО2

Иван Юминов

Общество
Минприроды введет лицензии на строительство хранилищ для СО2
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Недропользователи с 1 января 2022 года смогут получать лицензии на строительство хранилищ для захоронения парниковых газов (СО2). Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов в среду, 22 декабря.

— С 1 января появится возможность оформлять лицензии уже на строительство хранилищ парниковых газов, — рассказал министр.

Лицензии на оценку пригодности участка недр для закачки СО2 уже доступны для недропользователей, добавил он. Законопроект, разрешающий захоронение газов в недрах земли, внесут в Госдуму весной, заключил Козлов.

При этом глава Роснедр Евгений Петров уточнил, что процесс захоронения СО2 несет в себе определенные трудности. Они, как утверждает руководитель ведомства, могут возникнуть при транспортировке газов от места улавливания до захоронения.

Интерес к подобным проектам, по его данным, выразили Газпром и «Новатэк». Последняя заинтересована в строительстве хранилищ под проекты СПГ на Ямале, приводит слова Петрова ТАСС.

13 октября вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что страна должна быть готова к климатическим изменениям и миграции из-за перемен в условиях жизни. С целью минимизации уязвимости населения и экономики из-за климатических изменений следует создать национальную систему управления климатическими рисками, добавила она.

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