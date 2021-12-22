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Спасатель МЧС рассказал, как правильно пережить сильный мороз

Анна Михалюк

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Спасатель МЧС рассказал, как правильно пережить сильный мороз
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Морозная погода уже несколько дней сохраняется в столице: столбики показывают температуру ниже -20 градусов. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, при каких симптомах переохлаждения и обморожения нужно обратиться к врачу. На это указывают пониженная температура тела, бледность кожи и нарушение сознания.

Эдуард Халилов, дипломированный спасатель МЧС, эксперт по выживанию и ЧС в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как правильно пережить мороз в городе, что в это время лучше есть и как правильно согреваться.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как правильно пережить сильный мороз

— Современные люди в больших городах не умеют одеваться тепло, так как их нахождение на улице заключается в том, что человек двигается по улице перебежками. Многие не носят даже перчатки, но важно, чтобы человек их надевал. Во-первых, увеличивается риск обморожения, а во-вторых, у человека возрастают риски поскользнуться и упасть, так как руки находятся в карманах, и можно не успеть сбалансировать или ухватиться за что-то. Надевайте шапку, куртку с капюшоном, зимнюю обувь с толстой подошвой. Если человек правильно одет, он будет себя чувствовать комфортно, — рассказал эксперт.

Также нужно понимать, какая физическая активность у человека на улице. Если он работает, например, курьером, то нужно надевать термобелье, флисовую куртку. Если человек просто долго стоит на улице, то нужно надевать хлопковую одежду. При заходе в метро нужно сразу расстегнуть куртку, чтобы избежать перегрева. Разговоры по телефону лучше перенести на время, когда вы будете в помещении, так как руки должны оставаться свободными.

— Обувь не должна быть тесной, чтобы вы могли шевелить в ней пальцами. Не надо надевать сразу несколько носков, это стесняет движение, и ноги мерзнут быстрее.

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